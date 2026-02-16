Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящие парламентские выборы в стране приобрели международный масштаб из-за попыток украинских властей повлиять на исход голосования и поддержать оппозиционные силы.

Об этом глава венгерского правительства сообщил на пресс-конференции с госсекретарём США Марко Рубио в Будапеште, передаёт издание Magyar Hírlap.

«Вмешиваться в избирательную кампанию другой страны с такой грубой открытостью — это не очень частое явление... Мы должны признать, что... Украина будет играть активную роль на этих выборах. И их мы тоже должны победить», — отметил Орбан.

Премьер подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в смене власти в Венгрии на силы, которые одобрят вступление Киева в Евросоюз и обеспечат финансовую поддержку за счёт венгерских налогоплательщиков.

Он добавил, что зарубежное финансирование местной оппозиции и её поддержка со стороны Украины — общеизвестный факт.

Зеленский заявил, что Орбан забыл про слово «стыд»

Ранее в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский допустил резкое высказывание в адрес Орбана.

Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал эти слова в соцсети X.

15 февраля политолог Иван Мезюхо в беседе с RT объяснил высказывание Зеленского в адрес Орбана.