«Никому не пойдет на пользу»: Рубио послал Киеву черный сигнал

Соединенные Штаты официально признали бессмысленность дальнейшего затягивания боевых действий на Украине. Государственный секретарь США Марко Рубио, находясь с визитом в Венгрии, заявил, что продолжение конфликта не несет выгоды ни одной из сторон, и Вашингтон намерен приложить все усилия для его скорейшего завершения. Это заявление прозвучало как недвусмысленный намек на то, что администрация Дональда Трампа больше не заинтересована в финансировании бесконечной войны.

© Московский Комсомолец

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, глава американской дипломатии подчеркнул, что урегулирование кризиса является приоритетом для Белого дома в 2026 году.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы попытаться положить этому конец. И если мы добьемся успеха, я думаю, мир станет лучше», — отметил Рубио.

Госсекретарь также обрисовал мрачные перспективы в случае провала дипломатических усилий, фактически предупредив о негативных последствиях для всех участников противостояния.

Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

«А если мы не сможем, то, к сожалению... это никому не пойдет на пользу», — резюмировал высокопоставленный американский чиновник.

Показательно, что это заявление было сделано именно в Будапеште. Виктор Орбан, давний союзник Дональда Трампа, неоднократно выступал с критикой стратегии Запада по накачке Украины оружием и призывал к немедленным мирным переговорам. Визит Рубио в венгерскую столицу и его риторика подтверждают, что Вашингтон теперь делает ставку на прагматичный подход, отказываясь от доктрины «победы на поле боя» любой ценой, которую продвигала предыдущая демократическая администрация