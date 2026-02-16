Экс-президент США Барак Обама заявил, что за время своего правления он не видел никаких доказательств, что инопланетяне выходили на контакт с землянами. Мнение о существовании внеземных цивилизаций он выразил на своей странице в Instagram*.

Он отметил, что Вселенная настолько огромна, что велика вероятность существования инопланетян. Однако расстояния между Солнечными системами огромные, поэтом пришельцы вряд ли посещали нашу планету.

«Статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то там велика. Но расстояния между Солнечными системами настолько огромны, что шансы на то, что нас посещали инопланетяне, малы, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт. Честно!» — говорится в публикации Обамы.

Ранее лидеру США Дональду Трампу доложили об инопланетянах на Земле и гибридах, которые получились в результате скрещивания с людьми. Известно, что об этом он знал еще во время своего первого президентского срока.

Обама признался, что верит в существование инопланетян

Несмотря на это, американский миллиардер Илон Маск заявил об отсутствии у него каких-либо доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. Он заявил, что на низкой околоземной орбите расположены тысячи аппаратов SpaceX и ни один из них не фиксировал наличие внеземной жизни и НЛО.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.