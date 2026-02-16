«Тайные послания» и беда Зеленского: итоги Мюнхенской конференции

В течение трех дней, с 13 по 15 февраля, более 60 глав государств и правительств приняли участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Немецкий таблоид Bild подвел итоги мероприятия: многие послания политиков ясны, но некоторые «тайные смыслы» нужно читать между строк.

Послание США Европе: Партнерство? Да! Но по правилам Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не присутствовал на конференции 2026 года, но его прошлогодние слова все еще звучали в головах европейских политиков. Вэнс тогда резко раскритиковал Европу и недвусмысленно дал понять: отношения США и Европы уже не такие дружественные, какими были на протяжении десятилетий. Поэтому появление госсекретаря США Марко Рубио ожидалось с нетерпением.

Для своей речи Рубио выбрал более примирительный тон. Но его послание по-прежнему было ясным: Запад идет по неверному пути в отношении свободной торговли, массовой миграции и климатической политики. Он заявил, что при президенте США Дональде Трампе Штаты будут «обновлять» мировой порядок. При необходимости - в одиночку, «но предпочтительнее» вместе с европейцами.

«Ясный посыл Европе: американо-европейский альянс - да, с радостью, но по правилам Трампа. А эти правила, как известно, нестабильны и часто непредсказуемы», - подчеркивается в статье.

Политические оценки речи Рубио были сдержанными. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что Европа должна продолжать полагаться на себя. Послание: эра абсолютной европейской зависимости закончилась, несмотря на добрые слова из США.

Послание Европы США: мы не будем плясать под дудку Трампа

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в своей речи резюмировала, что европейцы «знают, кто они и за что выступают». Реалистичная оценка: Европа еще долгое время не сможет обходиться без помощи США. Но цель ясна - партнерство на равных условиях.

Послание Путину и Трампу: никакой «сделки» без Европы

Послание президенту России Владимиру Путину и Трампу также ясно: европейцы едины и с ними нужно считаться. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что США не могут действовать в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что исключение европейских союзников из переговоров по Украине «наносит ущерб западному альянсу и укрепляет его противников».

«Другими словами: никакого мирного плана над головами украинцев и европейцев», - подчеркивается в статье.

Послание Зеленского: Не оставляйте нас в беде!

Украинский кризис, несмотря на свою вездесущность, несколько утратил свою актуальность, подчеркивает Bild. В своей речи Владимир Зеленский поблагодарил союзников за помощь, призвал принять Украину в ЕС уже в 2027 году и поставить Киеву немецкие ракеты Taurus.

«Однако между строк ясно читается: ему стало сложнее бороться за европейскую поддержку!», - отмечается в статье.

Во время Мюнхенской конференции Зеленского спросили, продолжает ли он регулярно общаться с правительством США. Его ответ: хорошо, что есть номера телефонов для прямой связи. По версии Bild, это значит, что Зеленскому приходится настойчиво просить о помощи.