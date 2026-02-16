Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности до начала любых дискуссий о территориальных компромиссах. Он опубликовал в своем Телеграм-канале заявление, указав, что эти же тезисы изложил в интервью американскому изданию Politico, в котором раскритиковал последовательность действий, предлагаемую Соединенными Штатами, назвав текущий подход путем к возобновлению конфликта.

По словам Зеленского, «американские друзья» лоббируют сценарий, при котором Киев сначала соглашается на обмен территориями или заморозку конфликта, и лишь потом получает обещания защиты.

«Но они сказали: сперва этот обмен территориями или что-то такое, а потом — гарантии безопасности. Я считаю, что сперва должны быть гарантии безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Он объяснил категоричность своей позиции тотальной потерей доверия у украинского населения к международным договоренностям, приведя в пример опыт Будапештского меморандума.

«Они никому не доверяют. Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Это были гарантии безопасности. Мы отдали наше ядерное и другое оружие... В итоге у нас нет этого оружия, и у нас нет гарантий безопасности. Никто не защищал нашу независимость», — отметил глава киевского режима.

Зеленский настаивает, что без документа, ратифицированного Конгрессом США, любые разговоры о компромиссах бессмысленны, так как общество убеждено в неизбежности повторной атаки.

Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

«Мы можем подписать с лидерами документ о гарантиях безопасности для Украины. Это сильный сигнал для людей: Америка будет помогать и поддерживать... А потом можете говорить с украинцами о том, на что они готовы», — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский уже высказывал жесткую позицию в преддверии третьего раунда переговоров в Женеве, заявив, что выступает против территориальных компромиссов для заключения мирного соглашения.