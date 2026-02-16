«Никаких фантазий»: Зеленский поставил ультиматум США по территориям
Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности до начала любых дискуссий о территориальных компромиссах. Он опубликовал в своем Телеграм-канале заявление, указав, что эти же тезисы изложил в интервью американскому изданию Politico, в котором раскритиковал последовательность действий, предлагаемую Соединенными Штатами, назвав текущий подход путем к возобновлению конфликта.
По словам Зеленского, «американские друзья» лоббируют сценарий, при котором Киев сначала соглашается на обмен территориями или заморозку конфликта, и лишь потом получает обещания защиты.
«Но они сказали: сперва этот обмен территориями или что-то такое, а потом — гарантии безопасности. Я считаю, что сперва должны быть гарантии безопасности», — подчеркнул Зеленский.
Он объяснил категоричность своей позиции тотальной потерей доверия у украинского населения к международным договоренностям, приведя в пример опыт Будапештского меморандума.
«Они никому не доверяют. Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Это были гарантии безопасности. Мы отдали наше ядерное и другое оружие... В итоге у нас нет этого оружия, и у нас нет гарантий безопасности. Никто не защищал нашу независимость», — отметил глава киевского режима.
Зеленский настаивает, что без документа, ратифицированного Конгрессом США, любые разговоры о компромиссах бессмысленны, так как общество убеждено в неизбежности повторной атаки.
Ранее Зеленский уже высказывал жесткую позицию в преддверии третьего раунда переговоров в Женеве, заявив, что выступает против территориальных компромиссов для заключения мирного соглашения.