В Турции рассчитывают на проект мирного договора по Украине

Анкара будет внимательно следить за планируемым переговорным треком по Украине в швейцарской Женеве и считает важным продолжение диалога для выхода сторон на проект мирного договора.

Об этом заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Конечно, будем внимательно следить. Переговоры России, США и Украины важны для продолжения диалога, по итогам которого стороны могут выйти на проект будущего мирного договора. Рассчитываем, что стороны выйдут к нему», — сказал источник.

Он добавил, что Турция последовательно поддерживает дипломатические усилия, направленные на решение конфликта, и рассчитывает на конструктивный характер предстоящих консультаций.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет принимать участие в мероприятии. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда трехсторонних переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.