Лукашенко резко высказался об ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ООН никчемной и неэффективной организацией.

«Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — цитирует его БЕЛТА.

По словам главы республики, в деятельности организации много пустых мероприятий. А по-настоящему важные вопросы остаются неразрешёнными, включая ситуацию с Палестиной и Сектором Газа.

«Было принято решение об образовании государства палестинского. Давно. Решено? Не решено... Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного... ООН — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам.