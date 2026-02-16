Горячие танцы на улицах Рио: кадры самого грандиозного карнавала в истории

В Бразилии начался знаменитый карнавал. В этом году мероприятие проходит с 13 по 21 февраля. Организаторы шоу планируют привлечь восемь миллионов туристов и обеспечить приток более одного миллиарда долларов в экономику Рио. Всего же праздничные гуляния станут рекордными и соберут до 65 миллионов зрителей по всей стране.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самбы. На 700-метровой аллее «Самбадром» между собой соревнуются 12 лучших танцевальных школ страны. Парад открывают представители сильнейшей школы, за ними следуют остальные. Мероприятие настолько грандиозное, что в одном номере могут участвовать одновременно до 1000 человек.

Подготовка номера занимает целый год. Знаменитые пестрые карнавальные костюмы танцоры шьют только у лучших дизайнеров. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Первый официальный карнавал в Рио-де-Жанейро прошел в 1840 году. Из локального фестиваля праздник вырос в грандиозное шоу мирового масштаба.

Яркие кадры ежегодного шоу — в галерее «Рамблера».