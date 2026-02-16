$77.1991.56

Горячие танцы на улицах Рио: кадры самого грандиозного карнавала в истории

Александр Котлеткин
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро
1/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Antonio Lacerda/EPA/TACC
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро
2/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Luiz Gomes/IMAGO/TACC
3/21
3/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© /TACC
4/21
4/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Antonio Lacerda/EPA/TACC

5/21
5/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Antonio Lacerda/EPA/TACC
Участник школы самбы "Портела" во время карнавала в Рио-Де-Жанейро
6/21
Участник школы самбы "Портела" во время карнавала в Рио-Де-Жанейро 
© Antonio Lacerda/EPA/TACC
7/21
7/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
Танцоры во время карнавала в Рио-Де-Жанейро
8/21
Танцоры во время карнавала в Рио-Де-Жанейро 
© Fernando Souza/dpa/TACC
9/21
9/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC

10/21
10/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
11/21
11/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
12/21
12/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
13/21
13/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
14/21
14/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC

15/21
15/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
Участник карнавала на параде в Рио-де-Жанейро
16/21
Участник карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Antonio Lacerda/EPA/TACC
17/21
17/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Marcelo Cortes/Zuma/TACC
18/21
18/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
19/21
19/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC

20/21
20/21
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC
21/21
21/21
Участница карнавала на параде в Рио-де-Жанейро 
© Carlos Santtos/Zuma/TACC

В Бразилии начался знаменитый карнавал. В этом году мероприятие проходит с 13 по 21 февраля. Организаторы шоу планируют привлечь восемь миллионов туристов и обеспечить приток более одного миллиарда долларов в экономику Рио. Всего же праздничные гуляния станут рекордными и соберут до 65 миллионов зрителей по всей стране.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самбы. На 700-метровой аллее «Самбадром» между собой соревнуются 12 лучших танцевальных школ страны. Парад открывают представители сильнейшей школы, за ними следуют остальные. Мероприятие настолько грандиозное, что в одном номере могут участвовать одновременно до 1000 человек.

Подготовка номера занимает целый год. Знаменитые пестрые карнавальные костюмы танцоры шьют только у лучших дизайнеров. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Первый официальный карнавал в Рио-де-Жанейро прошел в 1840 году. Из локального фестиваля праздник вырос в грандиозное шоу мирового масштаба.

Яркие кадры ежегодного шоу — в галерее «Рамблера».