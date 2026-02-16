Обзор иноСМИ: когда закончится украинский конфликт и новая стратегия США на Кавказе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Выиграет ли Зеленский выборы? Это зависит от мирной сделки»

Владимир Зеленский, чьи рейтинги резко упали, может вскоре объявить о президентских выборах. Украинский социолог Антон Грушецкий заявил в своей статье для The Times, что Зеленский может одержать победу, но только если конфликт с Россией затянется. Зеленский был избран в 2019 году с рейтингом доверия в 71 процент. Однако после почти трех лет пребывания у власти этот рейтинг резко упал до «минус 15 процентов». К 2026 году боевые действия и коррупционный скандал, потрясший правительство, привели к неуклонному снижению его рейтинга. Каковы перспективы Зеленского на будущих выборах? По мнению Грушецкого, это сложный вопрос, не в последнюю очередь потому, что электоральная база Зеленского очень неопределенная. По состоянию на январь 2026 года женщины и избиратели из возрастной группы 30-59 лет чаще поддерживали Зеленского, чем других потенциальных кандидатов.

Однако ему не хватает поддержки со стороны ключевых демографических групп - мужчин и пожилых избирателей, которые заявляют, что проголосовали бы за экс-главу ВСУ Валерия Залужного. Зеленский также не пользуется поддержкой самых молодых избирателей (в возрасте до 29 лет), выпускников вузов и жителей Киева, которые отдают предпочтение Залужному. Кроме того, Зеленский имеет более низкие рейтинги среди действующих военных. В сентябре 2025 года украинцев спросили, кого бы они хотели видеть на посту президента после завершения конфликта. Лишь четверть выбрала Зеленского. Но, по мнению Грушецкого, на любых выборах до заключения формального мирного соглашения украинцы, скорее всего, проголосуют за Зеленского. Если же конфликт завершится, Украина получит надежные гарантии безопасности и шанс на социально-экономическое процветание, граждане страны захотят видеть во главе государства кого-то другого: лидера мирного времени.

«Новая стратегия США на Кавказе»

Согласно неписаным правилам американской дипломатии, если визит в первую очередь направлен на «сигналы и политику», то вице-президент, как правило, оказывает большее символическое воздействие. Если визит в первую очередь сосредоточен на «переговорах и результатах», госсекретарь США часто играет более важную роль, пишет турецкое издание Medya Gunlugu. Контакты вице-президента США Джей Ди Вэнса с Арменией и Азербайджаном в феврале 2026 года, тем не менее, были представлены как «переломный момент», вышедший за рамки символизма и сосредоточившийся на конкретных обязательствах. По версии Medya Gunlugu, этим визитом Вашингтон начал свою самую масштабную операцию «мягкой силы» против России на Южном Кавказе. Ключи к пониманию этого следует искать не в дипломатической вежливости, а в подписанных ядерных соглашениях, проектах центров обработки данных и новом транспортном коридоре.

Самым конкретным шагом (и, возможно, самым неприятным для Москвы) Medya Gunlugu называет подписание США и Арменией соглашения о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это не просто инвестиции в энергетику, а попытка разорвать техническую и логистическую связь Армении с Россией и соединить ее с США. Американские «малые модульные реакторы» представляют собой стратегическое обязательство, из-за которого Армения будет «обречена» использовать западные технологии в течение следующих 50 лет. Визит Вэнса, который премьер Армении Никол Пашинян назвал «историческим», также способствует диверсификации архитектуры безопасности страны. Выдача экспортных лицензий на беспилотные летательные аппараты и чипы Nvidia, приобретенные у США, показывает, что Вашингтон хочет «развивать» Ереван. Успех нового плана США будет зависеть от того, насколько сильным будет влияние России в регионе и насколько твердо США будут придерживаться своих обещаний «стратегического партнерства».

«Когда закончится украинский конфликт? Вопрос бессмысленный»

Украинские солдаты, как правило, испытывают тревогу по поводу будущего, пишет The New York Times. Когда автор статьи попросила капитана ВСУ, который до службы в армии был артистом, описать настроения в украинских войсках, он сказал: «Первыми сломались те, кто верил, что все скоро закончится, так же как и те, кто думал, что это никогда не закончится». По словам военного, выживают те, кто сосредоточен на текущей работе. Урок 2025 года заключается в том, что мир не придет помогать Украине. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что его приоритет - быстрое урегулирование конфликта на любых условиях. Европа, потрясённая крахом трансатлантической архитектуры безопасности, пытается понять, как защитить себя.

Раньше помощь, которая была вроде бы так близко, но поступала долго, вызывала разочарование. Осознание того, что большая часть этой помощи не поступит - или, по крайней мере, не в ближайшее время - побудило украинцев полагаться на себя, подчеркивается в статье. Может показаться, что весь мир наблюдает за конфликтом, словно за фильмом. Когда внимание ослабевает, возникает потребность в финале - если не хорошем, то плохом. Но конфликт продлится столько, сколько суждено. Украинские солдаты называются бессмысленным вопросы из разряда «когда закончится конфликт». По их мнению, вопросы необходимо начинать не с «когда», а с «как».

«Что ждет Гренландию и Украину? Вопросы после Мюнхенской конференции»

По мере того, как утихает ажиотаж вокруг Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года, возникают вопросы о судьбе Украины, Гренландии и Европы в целом, пишет The Guardian. Проснётся ли Европа, осознав перемены в мире? Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили на конференции с речами, в которых стремились наметить новый, независимый путь для европейских держав, одновременно стараясь сохранить союз с Вашингтоном. Госсекретарь США Марко Рубио занял более примирительную позицию, но подчеркнул намерение США при Трампе построить новый мировой порядок. По его словам, Штаты готовы сделать это в одиночку, если потребуется, но «предпочитают и надеются сделать это вместе со своими европейскими друзьями».

Премьер Дании Метте Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс-Фредерик Нильсен провели 15-минутную встречу с Рубио на полях конференции. Фредериксен назвала встречу «конструктивной». Однако днем ​​позже она заявила, что Трамп по-прежнему желает владеть Гренландией, хотя и смягчил свои угрозы захватить остров силой. Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами, посвященную Украине, и в своей речи почти ничего не сказал о конфликте в стране. Однако он нашел время для встречи с Владимиром Зеленским. Позже Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от США как минимум на 20 лет, прежде чем он сможет подписать мирное соглашение «с достоинством», а также призвал установить четкую дату вступления Украины в ЕС.

«Франко-германский истребитель может не взлететь»

Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон стремились продемонстрировать единство, появившись перед камерами за день до Мюнхенской конференции по безопасности. Однако они хранили молчание по поводу, пожалуй, самого амбициозного в Европе проекта в области вооружений, который также многое говорит о франко-германских отношениях - перспективной боевой авиационной системы (FCAS), пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По-прежнему ли две страны намерены реализовывать совместный проект истребителей? Ответа пока нет.

Париж официально хочет придерживаться совместного проекта, в то время как Берлин, похоже, потерял к нему интерес. Разные СМИ уже несколько месяцев сообщают, что проект находится на грани краха. По сути, он поддерживается в рабочем состоянии только потому, что правительство Германии «боится быть полностью честным» с французами. Развертывание истребителя планировалось на 2040 год. Без немецкого финансирования Макрону и его правительству будет сложно оплатить разработку преемника истребителя Rafale. В то же время случившийся однажды выход Франции из программы создания Eurofighter и разработку Rafale можно рассматривать как доказательство, что национальные решения возможны.