Азербайджан в очередной раз обвинил Россию в преднамеренных ударах по своим дипмиссиям в Киеве. Как сообщает «Царьград», эксперты объяснили, зачем Баку стремится к эскалации отношений с Москвой.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в намеренных ударах по посольству его республики в Киеве.

«После первой атаки мы предположили, что она могла быть случайной, и передали российской стороне все координаты наших дипломатических представительств, включая консульский отдел, культурные центры и посольство. Несмотря на это, произошли еще две атаки. Таким образом, речь идет о преднамеренном нападении на дипломатическое представительство Азербайджана <…> Разумеется, это рассматривается как недружественный шаг в отношении Азербайджана», — заявил он.

МИД Азербайджана утверждает, что 2 января 2024 года в результате удара российской ракеты «Кинжал» рядом со зданием образовался кратер, а на глубине нашли неразорвавшийся боеприпас. Следующая атака якобы произошла 28 августа 2025 года. Позднее, 14 ноября, пострадало административное здание посольства республики.

При этом Баку не говорит о том, что во всех трех случаях вина лежит на расчетах украинской ПВО. Киев этого не скрывает: например, нардеп Верховной рады Александр Федиенко не постеснялся выложить фото с ракетой американской ПВО Patriot.

Отметим, что Алиев встретился в Мюнхене с Владимиром Зеленским. Было отмечено, что «тесное сотрудничество» продолжится и дальше. Как замечает телеканал, это событие снимает вопрос о том, зачем Баку нужна новая эскалация с Россией.

«Что касается Украины, то, естественно, интерес по поставкам газа, по европейским, бывшим рынкам России и так далее, соответствующей поддержке со стороны Европы предполагает некие ритуальные антироссийские действия», — заявил министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Он также уверен, что Алиеву выгодно конфликтовать с РФ, поскольку он реализует американский геополитический проект по Зангезурскому коридору в обход России совместно с Арменией. Эти действия Вашингтона болезненны для Москвы, поскольку именно РФ до недавнего времени была главной миротворческой силой на Южном Кавказе.

Политолог Артур Атаев отмечает, что такими обвинениями в адрес РФ Баку «медленно сторговывает себя и набивает себе цену». По мнению эксперта, Азербайджан поверил в свои силы и собирается стать «влиятельным государством», которое способно проводить углеводородную и любую внешнюю политику «без России».