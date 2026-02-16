Политолог Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого о стремлении страны к получению собственного ядерного оружия и оценил соответствующие перспективы Варшавы.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия. По его словам, страна находится на грани вооруженного конфликта, в том числе из-за России. Глава государства отметил, что путь получения собственного ядерного оружия должен быть с соблюдением всех международных норм. «Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — сказал он.

Заявление Навроцкого связано с внутриполитической борьбой в стране и направлено прежде всего на польскую аудиторию, отметил эксперт.

В настоящее время Навроцкий соревнуется с [польским премьер-министром Дональдом] Туском, представляющим другую политическую силу, и они жестко спорят между собой по любому поводу. Поэтому в данном случае Навроцкий накручивает польских избирателей патриотической риторикой. Не более того. В действительности его заявление не направлено на Россию. Оно направлено внутрь страны. Это польское позерство, на которое не стоит обращать внимание. Это просто треп, пустая болтовня, за которой ничего не стоит. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

У Варшавы недостаточно ресурсов для создания собственного ядерного оружия, подчеркнул специалист.

«У нее нет ни денег на разработку такого оружия, ни технологий, ни средств доставки, ни испытательных полигонов. В Польше, где проживает порядка 40 млн человек, даже нет ни одной атомной станции… Допустим, американцы или европейцы поделятся с Варшавой своими технологиями в этой области, но где в Польше при огромной плотности населения - более чем 100 человек на 1 кв. км - будут испытывать ядерное оружие? Где поляки возьмут необходимые средства доставки, такие как подлодки или самолеты? Поляки, в отличие от французов, этого не производят», - заявил политолог.

Вместе с тем Трухачев выразил сомнения в том, что США или европейские страны будут делиться с Польшей своими наработками в области создания ядерного оружия.

«Польская политика предсказуемо эмоциональна. В ней нет устойчивости. Поэтому они еще сто раз подумают, прежде чем делиться своим наработками со столь эмоциональными людьми, которые бесконечно занимаются внутренними разборками», - сказал эксперт.

Лидеры ЕС на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности впервые всерьез подняли тему европейского ядерного сдерживания, что, по всей видимости, отражает их растущую неуверенность в американском «ядерном зонтике». Об этом ранее сообщило издание Politico.