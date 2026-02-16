КНБ Казахстана начал проверку в отношении комика Сабурова

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) проводит проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с соображениями национальной безопасности, необходимостью соблюдения законодательства и защитой духовно-нравственных ценностей страны.

После этого комик вернулся в Казахстан, где ему могут предъявить обвинение по статье о финансировании и обеспечении наемничества, санкция которой предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Возможным поводом казахстанские СМИ называют видео, на котором Сабуров дарит мотоциклы российским военным в зоне СВО летом 2025 года.

СБУ возбудила дело против комика Нурлана Сабурова за поддержку бойцов СВО

Пресс-служба КНБ подтвердила, что специфика статьи, по которой ведется проверка, не будет раскрыта до окончания мероприятий.