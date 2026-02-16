Привлекательность Китая на международной арене резко выросла, что подтверждают исследования авторитетных центров, включая американский Pew Research и сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Эксперты связывают этот рост с сочетанием факторов: экономической, политической и военной стабильности страны, культурного влияния, технологических инноваций и глобального распространения китайских товаров.

Одним из драйверов популярности стали масштабные культурные мероприятия. Празднование Нового года по лунному календарю с танцами львов и драконов, фейерверками и красными фонарями выходит далеко за пределы Китая, вовлекая миллионы людей по всему миру. Параллельно растет восприятие Китая как технологического лидера — продажи высокотехнологичных товаров, включая роботов в традиционных костюмах, бьют рекорды.

Западные туристы, посещающие страну, отмечают высокие стандарты здравоохранения и продолжительность жизни, что повышает привлекательность Китая для потенциальных иностранцев. Внимание привлекает и деревенский уклад жизни, где сохраняются традиционные ценности.

Однако стремительный рост «мягкой силы» вызывает и критику. Противники Китая утверждают, что Пекин продвигает цифровой авторитаризм и с помощью активного распространения контента в соцсетях пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Некоторые эксперты видят в этом угрозу для других стран.

Тем не менее, опросы фиксируют объективный рост симпатий к Китаю, основанный на его стабильности, инновациях и богатом культурном наследии, говорится в материале.