Мюнхенская конференция по безопасности стала не только площадкой для обсуждения глобального раскола между США и Европой, но и финальной точкой информационной спецоперации, которую провели британские спецслужбы и руководство Украины. Как удалось обмануть Европу, разбирался обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

Ежегодная международная Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля. На мероприятии политики, военные, бизнесмены, эксперты обсудили актуальные вопросы безопасности вне рамок дипломатических и протокольных требований.

По словам обозревателя Кирилла Стрельникова, западные СМИ обратили внимание на то, что на конференции был зафиксирован «конец мира» и «снос миропорядка», а также стало понятно, что «между США и Европой образовалась глубокая пропасть».

Также отмечалось, что переговоры по Украине зашли в тупик, потому что президент США Дональд Трамп «давит на Киев, а на Москву не хочет». А американский политик Хиллари Клинтон обвинила нынешнего главу Белого дома в том, что тот «предал Запад и Украину».

Но особый интерес вызывает то, что конференция в Мюнхене в этом году стала финальной частью информационной операции, задуманной британскими спецслужбами и властями Украины, заявил обозреватель.

«Подготовка к конференции стартовала 14 января сего года, когда Минобороны Британии опубликовало доклад своей разведки о военных потерях русских на Украине — «более 30 тысяч человек». В месяц. Запомним эту цифру. Ровно через две недели Зеленский заявил, что «для победы нужно наносить России потери в 50 000 человек в месяц»», — отмечается в статье.

После чего от Владимира Зеленского прозвучала цифра 55 000 убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины за все время проведения спецоперации. А затем в западных СМИ начали мелькать сообщения, что «потери России впервые превысили набор солдат». Прямо перед Мюнхенской конференцией британская разведка обнародовала обновленный отчет о потерях ВС России, и вновь озвучила цифру «более 30 000 человек в месяц».

После информационной подготовки на сцену в Мюнхене вышел генсек НАТО Марк Рютте и заявил, что «Россия несет сумасшедшие потери — 30-35 тысяч человек в месяц», а «Украина лучшим образом использует нашу поддержку». Его подержали европейские политики. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнула, что «важно давить» на президента России Владимира Путина.

«Итак, по какой-то причине и для какого-то получателя Зеленский и ко начали заранее формировать мысленные закладки: 1) у России огромные потери; 2) потерь становится все больше, пополнение не успевает; 3) у Украины с 2022 года потерь столько же, сколько у России всего лишь за месяц 4) надо чуток поднажать и додавить гадину», — заметил обозреватель.

В итоге в официальном аккаунте Европарламента появляется сообщение, что «Украине одобрен пакет помощи в 90 миллиардов евро». При этом «краткая калькуляция показывает, что при заявляемых Зеленским темпах бусификации и озвученных им потерях ВСУ сейчас должны быть размером в 2,5 миллиона человек», но в реальности численность украинской армии — не более 800 тысяч человек. Однако это никого не волнует, так как главное, что «Украина получит свои деньги и совершенно точно защитит Европу от Путина без США», констатировал Стрельников.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По ее словам, Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».