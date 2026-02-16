Дело Эпштейна добралось до британского правительства

Правоохранительные органы Лондона обратились к правительству с просьбой повременить с обнародованием переписки, касающейся выяснения отношений бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, чье имя связано с громким скандалом. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

На минувшей неделе, 8 февраля, пост главы аппарата премьер-министра покинул Морган Максуини. В своем заявлении он подтвердил, что именно он санкционировал назначение Мандельсона на дипломатический пост в Вашингтоне, и принял всю полноту ответственности за это кадровое решение, выразив при этом безоговорочную поддержку действующему премьеру Киру Стармеру. Вслед за Максуини свой пост оставил и руководитель коммуникаций главы правительства Тим Аллан.

Как пояснил представитель столичной полиции в беседе с Politico, сейчас основное внимание уделяется скрупулезному изучению обстоятельств дела, связанного с возможными злоупотреблениями служебным положением. В ходе разбирательства будет проведен анализ документации, переданной секретариатом кабинета министров, чтобы определить, не навредит ли преждевременное предание гласности этих материалов дальнейшему расследованию. По сведениям издания, итоговое решение о том, когда именно документы станут достоянием общественности, останется за правительственными структурами и парламентом.

Ранее, после того как министерство юстиции США рассекретило очередную порцию материалов, связанных с Эпштейном, британские журналисты обнаружили интересный факт. Выяснилось, что в 2009 году, занимая пост министра по делам бизнеса в кабинете Гордона Брауна, Мандельсон переслал Эпштейну внутренний правительственный документ. Финансист, скончавшийся в 2019 году, был обвинен в организации преступной сети с целью торговли несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Инцидент с передачей бумаг и стал поводом для начала уголовного преследования в отношении Мандельсона со стороны британской полиции.