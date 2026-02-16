На Украине будут разводить супругов из-за нежелания заводить детей

Верховная рада Украины рассматривает проект нового Гражданского кодекса, который вводит ряд необычных оснований для расторжения брака. Согласно документу, если один из супругов не способен или не желает заводить ребенка, второй партнер получает законное право подать на развод. Эта норма призвана урегулировать ситуации, когда репродуктивные планы пары расходятся кардинальным образом.

© Московский Комсомолец

Еще одним автоматическим поводом для расторжения брака станет смена пола одним из партнеров. В этом случае, как отмечается в проекте, супружеские отношения прекращаются автоматически, но брак можно будет повторно зарегистрировать после прохождения всех необходимых процедур в органах ЗАГС.

Отдельный пункт касается права на смену фамилии после развода. Если один из бывших супругов вел себя "недостойно", второй может потребовать через суд, чтобы тот сменил фамилию, полученную при вступлении в брак. Эта мера, по замыслу авторов, должна защитить "добросовестную" сторону от ассоциаций с опорочившим себя партнером.

Новый кодекс также предполагает, что вступление в брак и его расторжение не должны нарушать права человека. Документ находится на стадии обсуждения, и пока неизвестно, войдут ли эти положения в окончательную редакцию. Украинские юристы и правозащитники уже начали дискуссию о том, насколько такие нормы соответствуют принципам семейного права и не приведут ли они к злоупотреблениям.