Знаменитости, родившиеся 16 февраля: лауреат премии «Оскар» и призер Олимпиады

Сегодня, 16 февраля, свой день рождения празднуют самые разные знаменитости — от спортсменов до музыкальных продюсеров. Рассказываем, кто родился в этот день.

Махершала Али — американский актер театра и кино. Родился 16 февраля 1974 года в Окленде, штат Калифорния. Двукратный лауреат премии «Оскар», лауреат премии «Золотой глобус».

Татьяна Иванова — российская саночница. Родилась 16 февраля 1991 года в Чусовом Пермской области. Серебряный призер Олимпиады 2014 года. Чемпионка мира, многократная чемпионка Европы.

Ким Чен Ыр — северокорейский государственный, партийный и военный деятель, Великий Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, генсек Трудовой партии Кореи. Родился 16 февраля 1942 года. Умер 17 декабря 2011 года.

Эйбел Макконен Тесфайе — канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер, наиболее известный по псевдониму Weekend. Родился 16 февраля 1990 года в Торонто.

Марк Донской — советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Родился 16 февраля 1899 года в Одессе. Народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий и Госпремии СССР. Умер 21 марта 1981 года в Москве.

Алена Ковальчук — российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась 16 февраля 1978 года в Куйбышеве (Самара).

Василий Шуров — российский нарколог, психиатр, эксперт ТВ-шоу. Родился 16 февраля 1977 года в Тучково Московской области.

Элизабет Олсен — американская актриса. Родилась 16 февраля 1989 года в Шерман-Оукс, Калифорния. Наиболее известна по роли Ванды Максимофф в кинематографической вселенной Marvel

Никита Подгорный — советский актер. Родился 16 февраля 1931 года в Москве. Народный артист РСФСР. Скончался 24 сентября 1982 года.

Андрей Баль — советский и украинский футболист. Родился 16 февраля 1958 года в Роздоле Львовской области. Четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, трехкратный обладатель Суперкубка СССР, а также обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА. Умер 9 августа 2014 года в Киеве.

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко. Родилась 16 февраля 1984 года в Минске.