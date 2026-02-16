Ведущие политики Евросоюза выступили с критикой в адрес генсека НАТО Марка Рютте за его слова о невозможности самостоятельной обороны Европы без поддержки США.

Последствия ухудшения трансатлантических отношений привели к разногласиям между НАТО и Евросоюзом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью в Financial Times.

Некоторые лидеры ЕС выразили недовольство позицией генерального секретаря альянса Марка Рютте, который, по их мнению, слишком ориентирован на отношения с США.

Недовольство европейских политиков усилилось после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства Вашингтона по защите Европы, а также выступил с громкими заявлениями о Гренландии. В ответ на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила усилить европейскую взаимную оборону, что может стать альтернативой коллективной безопасности НАТО.

На встрече европейских лидеров с Рютте в Мюнхене несколько участников подчеркнули, что генсеку НАТО следует меньше заботиться о реакции США и больше верить в способность Европы к самостоятельной обороне. По словам источников, ряд присутствующих призвали Рютте пересмотреть свой подход и не пытаться умиротворять Трампа.

Сам Рютте заявил журналистам, что сохраняет свою позицию, согласно которой Европа не сможет защитить себя без поддержки США, а тех, кто считает иначе, он назвал «мечтателями». При этом он отверг предположения о том, что возможное соглашение о взаимной обороне ЕС способно заменить пятую статью НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с Гренландией выявила отсутствие прочной поддержки между странами НАТО и Евросоюза.