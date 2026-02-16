Politico выдала Каллас премию за "худший покерфейс"

Европейские политики получили неофициальные награды от издания Politico по итогам Мюнхенской конференции. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас удостоилась премии за «худший покерфейс», а генсек НАТО Марк Рютте — за «самые странные истории», пишет газета.

Каллас не смогла скрыть скепсиса во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца.

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — пояснили в Politico.

Ей также присудили премию за один из двух «самых крупных споров» — с тем же Уолтцем.

Рютте отметился сразу двумя историями. Он объяснял, почему называет Дональда Трампа «папочкой», и рассказал о встрече с украинским псом Патроном. По словам генсека, он посмотрел собаке в глаза, и та сказала: Украина никогда не сдастся.

«Телепатия любителей животных от Рютте звучала просто странно», — заметили журналисты.

Среди других «лауреатов» — президент Финляндии Александр Стубб с наградой за «Самое большое повышение самооценки» (он продавал свою книгу на саммите), премьер Италии Джорджа Мелони за «Самое заметное проявление неуважения» (она пропустила мероприятие) и госсекретарь США Марко Рубио, получивший «Самые бурные овации».