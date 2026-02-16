Стало известно об изменении отношения Еврокомиссии к Орбану

Еврокомиссия (ЕК) смягчает критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за обвинений о вмешательстве в выборы.

Об этом сообщает Financial Times.

«ЕК смягчает свою критику в сторону Виктора Орбана и может даже выделить новые средства ЕС его нелиберальному правительству в преддверии выборов», — утверждается в публикации.

По данным издания, европейские чиновники опасаются, что их будут уличать во вмешательстве в избирательный процесс. Это, по их мнению, может предоставить Орбану «дополнительные аргументы» для критики в адрес Брюсселя. В материале также отмечается, что Венгрия может получить от ЕК около 2,4 миллиарда евро в преддверии выборов.

Ранее Орбан заявил, что это столетие может стать «веком унижения» для Европы из-за того, что она проводит ошибочную политику.