Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что на Украине накопился огромный протестный потенциал: по его мнению, в стране может произойти «бабий бунт». Об этом Килинкаров рассказал «Аргументам и фактам».

Экс-депутат отметил, что у украинцев «накопилось очень много вопросов». По его мнению, для масштабных протестов жителям страны не хватает координации и лидеров, готовых взять на себя ответственность за проведение акций.

«Пока таких лидеров на Украине нет, но они обязательно появятся в нужное время в нужном месте. Я думаю, что это все напрямую связано, в том числе, с большой политикой и с предстоящей президентской кампанией», - подчеркнул Килинкаров.

Единственной силой на Украине, способной «смести всё», Килинкаров назвал «бабий бунт». Он подчеркнул, что только украинские женщины могут протестовать в условиях военного положения, работы ТЦК (украинский аналог военкоматов) и «репрессивных органов».

Газета Berliner Zeitung ранее рассказала, что украинские женщины стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как «бусификация» (людей задерживают в общественных местах и насильно отводят в «бус» - микроавтобус).

В соцсетях распространяются ролики, демонстрирующие, как украинки пытаются помешать принудительной мобилизации мужчин. Сотрудники ТЦК все чаще прибегают к физическому насилию в отношении этих женщин, подчеркивала Berliner Zeitung. Нескольким украинкам уже предъявлены официальные обвинения в «воспрепятствовании деятельности ВСУ». Им грозит до 12 лет лишения свободы.