Politico: полиция Лондона просит не публиковать письма об экс-после Мандельсоне

Полиция Лондона попросила правительство пока не публиковать письма бывшего британского посла в США Питера Мандельсона о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Представитель столичной полиции сообщил изданию, что внимание уделено долгому и тщательному процессу расследования предполагаемых нарушений при выполнении Мандельсоном обязанностей посла. В рамках исследования обстоятельств дела полиция рассмотрит материалы, которые были обнаружены и предоставлены правоохранителям секретариатом кабинета министров, для оценки того, окажет ли публикация негативное воздействие на расследование или на любую последующую работу, рассказал источник. В Politico добавили, что окончательное решение о публикации документов остается за правительством и парламентом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном. 15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".