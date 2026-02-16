Президент Молдавии Майя Санду использует тему объединения с Румынией для шантажа Евросоюза после неудачных переговоров о вступлении, заявил бывший глава республики, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

Президент Молдавии Майя Санду использует тему возможного объединения страны с Румынией для давления на Евросоюз, считает бывший глава республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон, передает РИА «Новости».

По его словам, заявление Санду о поддержке объединения на референдуме стало реакцией на затягивание переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

«До конца прошлого года их электорату обещали начало переговоров с ЕС, но в декабре Брюссель фактически сказал: «Мы не готовы начинать переговоры с Санду», – подчеркнул Додон.

По его мнению, после отказа Евросоюза Санду пытается шантажировать Брюссель, намекая на возможное объединение с Румынией, если ЕС не даст Молдавии четких перспектив интеграции.

Додон считает, что подобные политические заявления не отражают интересы граждан страны и служат прикрытием неудач внутренней политики нынешних властей. Он также указал, что тема объединения с Румынией используется исключительно как инструмент давления и политической игры.

Ранее Додон заявил, что инициатива главы Молдавии Майи Санду вызвала негативную реакцию не только внутри республики, но и в Брюсселе и Бухаресте.

Румыния отказалась от проведения референдума по объединению с Молдавией.

Напомним, Санду заявила, что в случае референдума поддержала бы присоединение к Румынии.