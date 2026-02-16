Раскрыт смысл речи Рубио на Мюнхенской конференции

Европейские чиновники восприняли речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности как призыв к сохранению «белой» и христианской Европы.

© Lenta.ru

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Его доводы в защиту "западной цивилизации" были предложены в качестве сделки за американский защитный зонтик, подразумевая, что Соединенные Штаты и их западные союзники борются за сохранение более "белой", более христианской Европы», — сказал собеседник издания.

При этом он выразил обеспокоенность, что подобная риторика может осложнить взаимодействие европейских лидеров с другими странами, так и со своими собственными нехристианскими гражданами.

Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от сотрудничества с Европой. Глава американской дипломатии также заверил европейских лидеров, что Вашингтон «не стремится к разрыву отношений, а хочет возродить давнюю дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества».