Мюнхенский форум отметился перепалкой Каллас и представителя США

Главной дискуссией 62-й Мюнхенской конференции по безопасности стала полемика между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Об этом пишет Politico.

Стороны обсуждали инициативу президента США Дональда Трампа о создании Совета мира по Газе, а также подход Вашингтона к отношениям с союзниками.

Каллас заявила, что США заинтересованы в сильной Европе, способной быть полноценным союзником в случае военного конфликта. Она подчеркнула, что приоритетом Евросоюза является оборона, которая, по ее словам, начинается с поддержки Украины. Эти заявления прозвучали после критики со стороны Уолтца, обвинившего европейские страны в многолетнем недостаточном финансировании обороны.

Глава евродипломатии также выразила недовольство структурой Совета мира, назвав ее несбалансированной. По данным The Guardian, она сочла, что инициатива фактически концентрирует решения в руках американского президента и не учитывает позицию палестинской стороны и ООН.

Уолтц, в свою очередь, заявил о необходимости изменить ситуацию, при которой, по его словам, ХАМАС сохраняет контроль над Газой. Он также отметил, что ряд стран не готов выделять значительные средства на восстановление региона через механизмы ООН.

Politico охарактеризовало обсуждение как жесткую перепалку. Кроме того, издание в шутливом формате отметило Каллас в одной из неформальных «номинаций» конференции, обратив внимание на ее реакцию на слова Уолтца о прекращении Вашингтоном нескольких войн.