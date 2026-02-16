Нетаньяху перечислил условия для сделки с Ираном

Соглашение станет приемлемым, если у Тегерана не останется возможности обогащать уран, и ракетная программа будет ограничена радиусом действия в 300 км.

Кроме того, необходимо свернуть поддержку региональных проиранских сил, заявил премьер-министр Израиля. По его словам, президент США Дональд Трамп готов использовать все возможности для достижения сделки с исламской республикой.

Как отметил Нетаньяху, глава Белого дома верит, что Иран в полной мере осознаёт допущенную в прошлый раз ошибку, которая привела к военному противостоянию в июне 2025 года.