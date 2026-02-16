Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в список террористов и экстремистов) отправилась в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах с Россией и США. Об этом Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав фото с первым заместителем руководителя офиса Сергеем Кислицей и замначальника ГУР Минобороны Вадимом Скибицким.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд консультаций пройдёт 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Напомним, что на предстоящих 17-18 февраля трёхсторонних переговорах в Женеве между Россией, Украиной и США будет поднята тема энергетического перемирия.

Выяснилось, что переговоры по Украине пройдут без Европы в Швейцарии

Ранее сообщалось, что в США заявили о смене позиции Европы по России.

* - внесен в список террористов и экстремистов