Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал лишить Иран возможности обогащать уран в рамках сделки с Израилем.

Он отметил, что настроен скептически в отношении любых сделок с Тегераном, но они могут иметь место при соблюдении ряда условий. В первых двух он обозначил вывоз всего обогащённого урана из республики и демонтаж всех возможностей по обогащению урана в будущем. Третье условие — решение вопроса баллистических ракет, который должен быть ограничен по дальности.

«И четвертый пункт — остановить и демонтировать ось террора, которую построил Иран. Она была разрушена, но всё ещё существует. Она пытается восстановиться, как и сам Иран», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что США усилят давление на экспорт иранской нефти.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять главы американской администрации Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с иранской стороной в Женеве 17 февраля.