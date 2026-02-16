Политический курс правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) может привести страну к повторению конфликта по украинскому сценарию. Об этом сообщил РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Он выразил обеспокоенность тем, что президент Молдавии Майя Санду может повторить чужие ошибки.

«Потому что я вижу в Молдове элементы сценария, который уже был реализован на Украине: закрытие СМИ, запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь», — отметил Додон.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Как пояснил спикер парламента республики Игорь Гросу отметил, ориентиром во внешней политике страны является Евросоюз. Он добавил, что Молдавия не может состоять в ЕС и СНГ одновременно. По его словам, выход из организации займет время, так как Кишинев не может в одностороннем порядке разорвать все соглашения.