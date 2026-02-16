Пока вы спали: Захарова об истерике Зеленского и планы Макрона посетить Москву

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Захарова назвала призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде истерикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Большая игра" заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием, чудовищной нацистской риторикой, сообщает РИА Новости.

"Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, - это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство", - сказала представитель МИД.

"Мы говорили много раз о том, что это неонацистский режим, но то, что он сделал сейчас, заявив и призвав страны буквально отторгнуть спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх с русскими или российскими корнями, имеющие русское-российское происхождение, то есть не про сборную речь идет, сборной - нет, ни про флаг, ни про форму - ничего подобного, ни про государственность, ни, естественно, про политические пристрастия спортсменов, а именно про их этнику и культурно-историческое происхождение. Это, безусловно, тот самый неонацизм", - добавила Захарова.

На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за "Орешника"

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что киевский режим находится в режиме постоянной тревоги из-за опасений применения ракеты "Орешник", пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой "Орешник", по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. <…> Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами "Орешник. <…> Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. <…> В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность", — рассказал эксперт.

Он добавил, что режим постоянной делает слабые места киевской военной машины еще более уязвимыми.

Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ

В качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра рассматривается министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

"Мятежники внутри лейбористской партии выдвигают министра обороны Джона Хили в качестве "кандидата единства", чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за лидерство", - пишет издание.

Отмечается, что все большее число членов как правой, так и левой фракций партии готовы поддержать кандидатуру Хили.

Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу, пишет РИА Новости.

"Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, "указывать место" и вообще вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд", - сказал Хамитов.

Депутат отметил, что Зеленский давно уже перешёл все границы хотя бы формальных правил приличного поведения в обществе.

В США заявили о планах Макрона приехать в Москву

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Die Weltwoche.

"Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — сообщил военный.

По его словам, ключевой причиной, которая подтолкнула западных лидеров к прямому контакту с русскими, стал факт поражения киевского режима на поле боя.