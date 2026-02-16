$77.1991.56

На Западе объяснили потерю интереса к Украине со стороны Европы

Lenta.ru

Прошедшая конференция в Мюнхене показала, что у стран Запада больше нет никакого плана относительно поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

© Global Look Press
«В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в статье.

Отмечается, что на континенте все больше растет недовольство руководством Евросоюза, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. По словам автора материала, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас курсом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.