Кабинет Стармера трещит по швам: заявлена очередная отставка
Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл рассматривает возможность ухода в отставку до конца 2026 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, Пауэлл также отверг предложение возглавить аппарат главы правительства. Эта должность освободилась после отставки Моргана Максуини на фоне скандала с назначением посла в США, связанного с Джеффри Эпштейном.
Пауэлл не заинтересован в возвращении на пост, который он занимал десять лет при Тони Блэре. Издание отмечает, что он играет ключевую роль в формировании внешней политики Кира Стармера.