Речь канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он предрёк экономическое и военное истощение России, расходится с объективной реальностью. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, риторика Мерца - самая агрессивная из всех, что звучали от немецких канцлеров: он призвал сделать бундесвер сильнейшей армией Европы и заявил, что конфликт на Украине завершится только «поражением России».

Мерц признал превосходство России над Европой

Дизен подчеркнул, что эти заявления не соответствуют ни расстановке сил в мире, ни реальной динамике на фронте. Он также обратил внимание на то, что тон выступлений германского лидера фактически ставит Берлин в положение воюющей с Москвой стороны, хотя в новых международных реалиях подобная позиция выглядит необоснованной.

Мюнхенская конференция проходила 13–15 февраля.

