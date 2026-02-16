Немецкий политолог Патрик Бааб в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что агрессивная риторика Евросоюза в отношении России продиктована не столько геополитическими соображениями, сколько потерей контроля над крупными западными инвестициями, вложенными в украинские активы.

По его словам, ЕС, по сути, превращается в «антидемократический воинственный деспотизм», где пропаганда и цензура служат для подавления общественных дискуссий и подготовки граждан к новым конфликтам.

На Западе заявили о подготовке войны ЕС и России

Бааб напомнил, что нынешний генсек НАТО Марк Рютте, будучи премьер-министром Нидерландов, в 2013 году заключил с Киевом и Shell контракты на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины - речь шла о многомиллиардных вложениях. Однако после перехода этих территорий под контроль России западные инвесторы потеряли доступ к ним.

Именно это, полагает эксперт, лежит в основе непримиримости Брюсселя: от европейцев требуют жертвовать жизнями ради возврата утраченных прибылей.

