Неловкий инцидент с участием президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности, когда канцлер Германии Фридрих Мерц проигнорировал его попытки поздороваться, стал, по мнению Berliner Zeitung, яркой иллюстрацией глубокого кризиса в отношениях Парижа и Берлина.

Издание констатирует, что Европа покинула форум в состоянии растерянности: Франция выглядит «хромой уткой», у Германии отсутствует чёткий план, а внутренний раскол усугубляется падением общественной поддержки прежнего политического курса.

Символом европейского аутсайдерства, по мнению газеты, стала ситуация вокруг Украины - конфликт идёт на континенте, но лидеры ЕС остаются в стороне от ключевых переговоров. Всё это происходит на фоне безостановочного наращивания вооружений, которое стало едва ли не единственным последовательным направлением политики еврочиновников.

