Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Среди них — Билл и Хилари Клинтон, Джо Байден, Камала Харрис, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Вуди Аллен, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Бейонсе.

До этого Бонди и ее заместитель Тодд Бланш написали письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина упоминается в файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна часто и в ужасном контексте — как полигон для различного рода экспериментов.