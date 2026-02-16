Призывавший похитить Путина министр может стать премьером Британии

На фоне слухов о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, внутри Лейбористской партии рассматривают фигуру министра обороны Джона Хили как компромиссного кандидата на пост главы правительства.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники, Хили называют «кандидатом единства», способным объединить как правые, так и левые фракции партии. Собеседники издания описывают его как политически проницательного, авторитетного и не склонного к созданию внутренних конфликтов, что делает его подходящей альтернативой на фоне других потенциальных претендентов - министра здравоохранения Уэса Стритинга, которого считают «слишком токсичным», и бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер, чью репутацию подорвали налоговые нарушения.

Кроме того, отмечается, что многолетняя работа Хили на международной арене в качестве главы военного ведомства может быть положительно воспринята зарубежными партнёрами Великобритании.

