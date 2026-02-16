Президент Украины Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

© Лента.ру

«Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности», — подчеркнул депутат.

По его словам, украинский лидер хамит, издевается и «думает, что это остроумно». Белик считает, что Зеленскому с таким поведением не стоит рассчитывать на какие-либо договоренности с Западом.

Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

«На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире», — заявил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера. По ее мнению, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.