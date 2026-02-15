На Западе сделали неожиданное заявление на фоне конфликта Зеленского и Орбана
Украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в предвыборной кампании. Зеленский доказывает, что Киев стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции, к такому выводу пришел политический эксперт Георг Шпетле, пишет РИА Новости.
По словам аналитика, лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр практически открыто демонстрирует свои связи с Украиной. После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, что любой здравомыслящий венгр скажет, что будет голосовать за партию Орбана. А не за партию, которая поддерживает агрессивный настрой в отношении Будапешта.
Зеленский заявил, что Орбан забыл про слово «стыд»
Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Эти слова на свой счет принял Виктор Орбан. По его словам, Зеленский не понимает, что дискуссия сосредоточена не вокруг отдельных лиц, а на будущем стран в целом.
До этого венгерский премьер заявлял, что Владимир Зеленский хочет попасть в Евросоюз. Однако при этом он сидит на лошади задом наперед.