Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за споров с Бессентом

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли в скором времени покинет свой пост из-за непрекращающихся разногласий с главой минфина США Скоттом Бессентом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© ТК «Звезда»

«Ожидаемый уход Херли... последовал за месяцами внутренней напряженности по поводу тактики и целей санкционной политики США... Его уход ознаменовал бы очередную перестановку в высших эшелонах Министерства финансов», - говорится в материале.

Как отмечает агентство, Херли зарекомендовал себя как ярый сторонник активного экономического давления. Кроме того, перестановки кадров происходят по мере того, как санкции США в отношении богатых природными ресурсами стран играют все более важную роль для международных инвесторов.

США впервые выдвинули России условие для снятия санкций

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов США планируют снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине. По словам Бессента, вскоре после завершения противостояния Москвы и Киева цена на нефть во всем мире стремительно снизится, вследствие чего на рынок поступит большое количество ресурсов из РФ.