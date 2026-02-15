Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X.

«Будапешт прилагает серьезные усилия для восстановления мира в Украине, однако Брюссель, Берлин и другие европейские столицы их постоянно подрывают», — отметил он.

По словам Сийярто, позиция Венгрии с самого начала была ясна: «мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт».

Ранее сообщалось, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». На это пожаловался Петер Сийярто. По его словам, нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов.

До этого Сийярто заявлял, что Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов.