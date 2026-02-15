В Париже демонстранты выступили против закона ЕС о цифровых услугах

Жители Парижа вышли на улицы города в знак протеста против закона Евросоюза о цифровых услугах (DSA). Кадры с места события опубликовал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Под проливным дождем мы защищали свободу слова перед лицом DSA, цифрового пропуска, ЕС, Макрона и в поддержку (соцсети - Прим. ред.)X, свободы слова, Свободной Франции», - написал он в посте.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в предоставлении доступа к открытым данным и информации. После этого прокуратура Парижа провела обыск в офисах соцсети в рамках расследования, которое началось в январе 2025 года по обвинению в манипулировании алгоритмами и незаконном извлечении данных. Американский бизнесмен Илон Маск охарактеризовал обыски в офисе компании как политическую атаку.