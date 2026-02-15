При урегулировании конфликта на Украине, как считает бывший британский дипломат Ян Прауд, следует учитывать восстановление отношений с Россией в будущем.

В эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-дипломат отметил, что к вопросу урегулирования украинского конфликта нужно подходить комплексно. Важно, по мнению Прауда, акцентировать внимание не только на заключении мира, но и на восстановлении долгосрочных отношений с Москвой.

В противном случае Европа может создать себе проблемы в будущем, спровоцировав, как полагает бывший дипломат, «более разрушительную войну с Россией».