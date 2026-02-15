Украинский министр образования и науки Оксен Лисовой утверждает, что украинцы, которые не видят взаимосвязи между прилётом ракеты и русским языком, «испытывают проблемы причинно-следственными связями».

«Если у человека не коррелируется прилёт ракеты с русским языком — то у него есть определённые проблемы с причинно-следственными связями», — утверждал министр в эфире украинского «Пятого канала».

Лисовой также назвал «лицемерием» поведение учителей, которые преподают на украинском языке, но в коридорах или на переменах общаются на русском.

Как ранее писала «СТРАНА.ua», на Украине рассматривают возможность запрета русскоязычной литературы.