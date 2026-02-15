Марко Рубио прибыл с визитом в Будапешт

Госсекретарь США обсудит урегулирование конфликта на Украине и венгерско-американские отношения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Политик разместил фотографию, на которой видно, что у трапа борта Рубио встречал замглавы венгерского МИДа госсекретарь Левенте Мадьяр.

«Дональд Трамп приложил серьезные усилия для восстановления мира на Украине, однако из Брюсселя, Берлина и других европейских столиц эти усилия постоянно подрываются. Мы работаем ради мира и не допускаем втягивания Венгрии в войну, чтобы гарантировать безопасность нашей страны», — отметил Сийярто.