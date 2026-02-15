Раскрыта стоимость операции в Карибском бассейне, включая захват Мадуро

Военная активность США в Карибском бассейне вместе с операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоила почти $3 млрд ($2,9 млрд), подсчитал Bloomberg.

Эксплуатация дислоцированных там кораблей, по оценке агентства, достигала более $20 млн в день с середины ноября 2025 года по середину января 2026 года.

Экс-контролер Пентагона, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер считает, что операция «Южное копье» (включающая в себя операцию «Абсолютная решимость»), «вероятно, обошлась примерно в 2 млрд долларов» с августа прошлого года.

Медведев назвал похищение Мадуро американскими военными хамством и мерзостью

Между тем Пентагон не представлял смету расходов на операцию в Карибском бассейне. Законодатели из комитетов сената по ассигнованиям и ВС сообщили Bloomberg, что им не предоставляли никаких показателей, но и не запрашивали дополнительные финансы.