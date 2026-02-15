Фицо раскрыл, как Венгрию шантажируют нефтью

Нефть стала предметом политического шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне проблем с украинским участком нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости.

© ZUMA/ТАСС

Фицо затронул энергетический вопрос на совместной пресс-конференции госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе. Премьер отметил, что у Словакии есть информация о том, что трубопроводы «Дружбы» на Украине уже отремонтированы.

«Но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти», — сказал Фицо.

Он подчеркнул, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, который получает российское сырье по нефтепроводу «Дружба», сейчас работает без перебоев.

Премьер добавил, что намеренная блокировка нефтепоставок ставит под угрозу не только Венгрию, но и Словакию, поскольку завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL.

В пятницу стало известно, что поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» приостановлены с начала февраля.