Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не располагает ресурсами для ведения затяжной войны, однако не рассматривает вариант капитуляции как способ достижения мира. Источник "Страна.ua" сообщил о данном заявлении.

Он признал, что украинский народ измотан длительным противостоянием. Тем не менее, прекращение огня на условиях территориальных или политических уступок недопустимо. Зеленский подчеркнул, что Украине необходим не просто мир, а справедливое урегулирование, которое защитит её национальные интересы. Он также добавил, что одним из главных условий прекращения активных боевых действий является предоставление Западом надёжных гарантий безопасности.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что официальный Брюссель пока не готов озвучить конкретные временные рамки для возможного полноправного членства Украины в ЕС. По его словам, страны-участницы Евросоюза полагают, что Киеву предстоит выполнить значительный объём работы для соответствия всем предъявляемым требованиям. Это заявление было сделано в ответ на призывы Зеленского установить чёткие даты для вступления Украины в Евросоюз.