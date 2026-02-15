Европейские лидеры демонстрируют явную недоговороспособность, они лишь затягивают процесс украинского урегулирования. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Лидеры ЕС показывают очевидную недоговороспособность. У них на столе нет никаких карт, которые можно было бы задействовать в переговорах с американцами. Все, что они делают, это тормозят переговорный процесс и мешают попыткам США договориться с Россией о разрешении украинского кризиса», — цитирует Дудакова NEWS.ru.

По словам политолога, именно поэтому госсекретарь США Марко Рубио не стал встречаться с ними на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дудаков отметил, что представителями киевского режима Рубио тоже изначально не хотел видеться, но в итоге все-таки на это пошел, потому что были определенные вопросы, которые американцы пытаются с ними решить.