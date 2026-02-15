Зеленский сделал неожиданное заявление о выборах на Украине

На Украине 90% жителей выступают против проведения выборов в стране, заявил Владимир Зеленский в беседе с журналистами Politico.

Репортеры попросили украинского лидера рассказать, когда все же будут проведены президентские выборы в стране.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против», — отметил Зеленский.

Жители страны понимают, пояснил политик, что выборы во время боевых действий — «это ужасно». Кроме того, заметил он, непонятно, как смогут голосовать солдаты, которые находятся на фронте, а также «8 млн украинцев, которые уехали за границу».

Украинский лидер констатировал, что Киев начнет электоральные процессы тогда, когда ситуация с безопасностью будет более-менее приемлемая.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина проведет выборы в том случае, если президент США Дональд Трамп надавит на Россию и убедит ее прекратить боевые действия как минимум на два месяца, либо вообще принудит заключить мирную сделку.